«Суд» у Криму закрив справу проти кримського татарина Аметова за зберігання зброї — його колекції антикваріату

Суд окупованого росією Криму закрив справу проти голови регіонального відділення Меджлісу кримськотатарського народу Ільвера Аметова за звинуваченням у незаконному зберіганні зброї.

Про це пише видання «Ґрати».

Мова йшла про старовинну зброю з приватного історичного музею Аметова: револьвер системи «Наган», автомат «Шмайсер» і дві рушниці. Аметов довів, що мав усі дозвільні документи на них. Попри це, у серпні 2021 року «суд» у Криму засудив Аметова до 8 місяців обмеження волі.

Захист подав апеляцію на це рішення, після чого «Верховний суд Криму» відправив її на перегляд. «Судакський міський суд» знову вивчив справу та закрив її у звʼязку з тим, що Аметов добровільно видав зброю, яка є музейним експонатом.