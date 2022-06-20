Ситуація на фронті 20 червня — на мапах «Бабеля»

Окупанти продовжують наступати на Словʼянськ, а українські військові відійшли від Метьолкіного біля Сєвєродонецька. Ситуація на фронті станом на 20 червня — на мапах «Бабеля»:
На Донбасі:
- армія рф продовжує наступати на Слов’янськ уздовж траси М03. Українські війська тримають оборону на рубежі Краснопілля ― Долина ― Богородичне. Богородичне росіяни знову безуспішно намагалися штурмувати;
- тривають бої за Сєвєродонецьк. ЗСУ контролюють лише промзону міста. Українські військові відійшли від Метьолкіного;
- ЗСУ відбили штурм в районах населених пунктів Мирна Долина та Біла Гора, а також Богородичного.
Харківська область:
- російські війська утримують позиції на північ від Харкова, щоб ЗСУ не змогли вийти на державний кордон;
- окупанти обстріляли населені пункти Уди, Михайлівка та Петрівка на схід від Циркунів, а також район Коробочкиного;
- вперше за тривалий час окупанти спробували наступати неподалік Чугуєва ― провели розвідку боєм біля Ртищівки;
На Півдні:
- у Херсонській області ЗСУ поки припинили контрнаступ на кількох напрямках;
- окупанти обстрілювали райони Червоного Яру та Калинівки, село Тополине і Зелений Гай.