ООН підтвердила загибель 4 569 українців унаслідок російського вторгнення

Управління Верховного комісара ООН із прав людини підтвердило смерть 4 569 українців, які загинули внаслідок російського вторгнення. Ще 5 691 людина зазнала поранень. Серед загиблих — 304 дитини.

Ідеться про дані від 24 лютого до 19 червня. У них вказано, що основною причиною смерті стали обстріли та авіаудари.

В організації наголошують, що реальні цифри — значно вищі, оскільки отримання інформації з місць, де тривають інтенсивні бої, відбувається із затримкою, а деякі дані потребують підтвердження.