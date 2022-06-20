У Камбоджі впіймали найбільшу у світі прісноводну рибу

У Камбоджі виловили найбільшу у світі прісноводну рибу.

Про це пише BBC.

Ската завдовжки 4 метри та вагою приблизно 300 кг виловили в річці Меконг. Таким чином, цей скат обійшов попереднього рекордсмена — гігантського сома вагою 293 кг, виловленого в Таїланді 2005 року.

«За 20 років досліджень у річках і озерах на шести континентах це найбільша прісноводна риба, яку ми зустрічали або задокументували в усьому світі», — сказав Зеб Хоган, біолог, який очолює природоохоронний проєкт Wonders of Mekong.

Річка Меконг бере початок на Тібетському плато та тече через Китай, Мʼянму, Таїланд, Лаос, Камбоджу та Вʼєтнам. Меконг багата на різноманітні біологічні види, але надмірний вилов риби, дамби та забруднення загрожують його крихкій екосистемі.