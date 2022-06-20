Прокуратура оголосила Черновецькому підозру у посяганні на територіальну цілісність України

Прокуратура оголосила підозру колишньому меру Києва Леоніду Черновецькому в посяганні на територіальну цілісність України.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Наступного дня після початку повномасштабної агресії рф проти України Черновецький на власній сторінці у Facebook розмістив публікацію про можливість і навіть необхідність визнати кордони терористичних організацій — незаконних утворень «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка».

«Згідно з висновками судової лінгвістичної експертизи ця публікація містить публічні заклики до зміни меж території та державного кордону України», — заявили в Офісі генпрокурора.