У Німеччині вперше конфіскували майно підсанкційного російського політика

У Німеччині вперше конфіскували майно російського політика, який опинився під санкціями ЄС.

Про це повідомила прокуратура Мюнхену.

«Санкції проти двох громадян росії через загарбницьку війну в Україні: прокуратура Мюнхену та Федеральне управління кримінальної поліції конфіскували з 14 червня 2022 року одночасно три об’єкти нерухомості (приватні квартири) у Мюнхені та банківський рахунок, на який надходили щомісячні орендні платежі на загальну суму близько €3 500», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що нерухомість і рахунок належать депутату державної думи Л. і його дружині, яка офіційно мешкає в Мюнхені. Цей депутат потрапив під санкції 23 лютого, після того, як проголосував за визнання незалежності росією «лднр».

«Радіо Свобода» зазначає, що мова про депутата романа лябіхова. Його називають одним з найбагатших депутатів держдуми. Бізнес лябіхова повʼязаний із будівництвом.