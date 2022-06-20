«Бабель» отримав документи однієї з лікарень на окупованій Луганщині. Туди за місяць привезли понад 800 поранених військових, 124 — померли

До місцевої лікарні окупованого Первомайська у Луганській області доправили понад 800 поранених військових російської армії. Серед них 124 після поранення не вижили.

Відповідні документи «Бабель» отримав із власних джерел на окупованій території.

Загалом у списку 893 військових — як з росії, так і з окупованих територій Луганської області. Перелік включає тих, кого привезли до лікарні у проміжку між 15 травня та 15 червня. Саме в цей час на Луганщині тривали найбільш запеклі бої, зокрема у районі Попасної та Сєвєродонецька.

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Це дані лише з однієї лікарні одного міста на окупованій Луганщині. У документах також немає інформації про тих, хто загинув безпосередньо на полі бою, а не в лікарні.