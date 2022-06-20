У Києві відкрили більшість парків після перевірки на міни. Але є і закриті — список

У Києві перевірили більшість парків на міни та вибухонебезпечні речовини — і відкрили їх. Однак частина досі лишається закритою.

Про це пише Київська міська військова адміністрація у своєму Telegram-каналі.

Водночас, є і перелік парків або їхніх частин, де поки що гуляти заборонено. Ось список:

частина парку «Лиса гора»;

частина парку «Кіото»;

парк «Борців за свободу та незалежність»;

парк «Деснянський»;

парк «Муромець»;

частина парку на острові Труханів;

частина парку «Пуща-Водиця»;

частина Маріїнського парку.

У КМВА наголошують, що всі інші парки безпечні для відвідування.