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У Києві відкрили більшість парків після перевірки на міни. Але є і закриті — список

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:

У Києві перевірили більшість парків на міни та вибухонебезпечні речовини — і відкрили їх. Однак частина досі лишається закритою.

Про це пише Київська міська військова адміністрація у своєму Telegram-каналі.

Водночас, є і перелік парків або їхніх частин, де поки що гуляти заборонено. Ось список:

  • частина парку «Лиса гора»;
  • частина парку «Кіото»;
  • парк «Борців за свободу та незалежність»;
  • парк «Деснянський»;
  • парк «Муромець»;
  • частина парку на острові Труханів;
  • частина парку «Пуща-Водиця»;
  • частина Маріїнського парку.

У КМВА наголошують, що всі інші парки безпечні для відвідування.