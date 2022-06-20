У Києві відкрили більшість парків після перевірки на міни. Але є і закриті — список

У Києві перевірили більшість парків на міни та вибухонебезпечні речовини — і відкрили їх. Однак частина досі лишається закритою.
Про це пише Київська міська військова адміністрація у своєму Telegram-каналі.
Водночас, є і перелік парків або їхніх частин, де поки що гуляти заборонено. Ось список:
- частина парку «Лиса гора»;
- частина парку «Кіото»;
- парк «Борців за свободу та незалежність»;
- парк «Деснянський»;
- парк «Муромець»;
- частина парку на острові Труханів;
- частина парку «Пуща-Водиця»;
- частина Маріїнського парку.
У КМВА наголошують, що всі інші парки безпечні для відвідування.