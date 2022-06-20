Пораненим через ракетні обстріли у Чорткові на Тернопільщині виплатять по 10 тисяч грн

Людям, які дістали поранення внаслідок ракетних обстрілів у Чорткові на Тернопільщині, виплатять матеріальну допомогу у розмірі 10 тисяч гривень.
Про це повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.
Для цього із бюджету громади вже виділили 300 тисяч гривень.
Допомога медиків знадобилася 30 потерпілим.
- Через ракетний удар по Чорткову Тернопільської області 11 червня постраждали 22 людини. Отримала поранення 12-річна дитина. Також постраждали шість жінок. Російські ракети зруйнували військовий обʼєкт і чотири будинки. Одна з ракет поцілила у газову трубу. Місто залишилося без газу.