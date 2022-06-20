У Херсоні невідомі розстріляли окупантів, які замовили шашлики у місцевому закладі

У тимчасово окупованому Херсоні невідомі розстріляли трьох російських військових, які прийшли до кафе за шашликом.

Про це повідомили в Оперативному командуванні «Південь».

Днями в Херсоні співробітники оперативного підрозділу російських військ замовили в одному із закладів на набережній шашлик, проте їх розстріляли з автомата невідомі.

У командуванні зазначили, що двоє окупантів загинули, ще один зазнав тяжких поранень і зараз перебуває в лікарні в окупованому Криму.