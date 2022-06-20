Білоруські солдати намагалися підірвати огорожу на кордоні з Польщею

Прикордонники білорусі намагалися підірвати огорожу біля польського прикордонного пункту в Дубичі-Церківні. «Завдання» виконували шестеро білоруських солдат.
Про це повідомила польська Прикордонна служба.
Також повідомляється, що 19 червня польські прикордонники затримали чергову партію білоруських нелегальних мігрантів. 21 особа, зокрема з Марокко, Сенегалу та Індії, намагалися незаконно потрапити на територію Польщі.
- Нещодавно в Польщі завершили зведення 140-кілометрового відрізка загородження на кордоні з білоруссю. Польща будує стіну на кордоні з білоруссю з січня 2022 року. За планом загородження заввишки п’ять метрів буде протяжністю 186 кілометрів. Загальна вартість проєкту разом із технічним оснащенням сягне 1,6 млрд злотих (11,2 млрд гривень).