Британська розвідка: росія широко використовує крилаті ракети, бо не змогла встановити контроль у повітрі

Повітряні сили росії у війні з Україною виявились недостатньо ефективними, і це могло стати одним з визначальних факторів дуже обмежених успіхів кремля.

Про це в щоденному зведенні пише британська розвідка.

«Вони не можуть здобути повної переваги в повітрі та діють за принципом меншого ризику, лише зрідка заходячи вглиб українських ліній», — ідеться в огляді.

Розвідники припускають, що так сталося через те, що всі навчання були «для картинки керівництву», а не розвитку екіпажів.

«Хоча росія має вражаючий парк відносно сучасних і боєздатних бойових літаків, повітряні сили майже напевно не розвинули інституційної культури та не отримали того набору навичок, який відповідав би прагненням діяти за більш західним стилем повітряних кампаній», — зазначають британці.

Це призвело до того, що на сухопутні війська переклали більше зусиль і вони швидше виснажуються, а також — до ширшого застосування крилатих ракет, запаси яких, напевно, вже вичерпуються.