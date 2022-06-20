У Києві для автомобільного руху відкрили мости Метро і Патона

З 20 червня в Києві відновили автомобільних рух мостами Метро і Патона. Вони зʼєднують лівий та правий берег столиці.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Відтепер для автомобільного сполучення лівого й правого берега працюють пʼять мостів:

Дарницький;

Північний;

Південний;

Метро;

Патона.

Влада закликає водіїв дотримуватися ПДР, швидкісного режиму, а також пропускати машини швидкої, поліцію, рятувальників та авто з гуманітарними вантажами.

Мостом Патона організовано роботу чотирьох автобусних та двох тролейбусних маршрутів громадського транспорту.

Автобусні маршрути:

№ 51 «ст. м. «Червоний Хутір» — ст.м. «Либідська».

№ 55 «Дарницька площа — ст. м. «Палац Спорту».

№ 115 «Контрактова площа — Будинок культури».

№ 118 «ст. м. «Чернігівська» — ст. м. «Політехнічний інститут».

Тролейбусні маршрути:

№ 43 «Дарницька площа — Кібцентр».

№ 50 «вул. Милославська — ст. м. «Либідська».

Також відновлено роботу тролейбусного маршруту № 36, який курсує від вулиці Північної до станції метро «Святошин».

Перелік актуальних маршрутів доступний за посиланням.