У Києві для автомобільного руху відкрили мости Метро і Патона

З 20 червня в Києві відновили автомобільних рух мостами Метро і Патона. Вони зʼєднують лівий та правий берег столиці.
Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.
Відтепер для автомобільного сполучення лівого й правого берега працюють пʼять мостів:
- Дарницький;
- Північний;
- Південний;
- Метро;
- Патона.
Влада закликає водіїв дотримуватися ПДР, швидкісного режиму, а також пропускати машини швидкої, поліцію, рятувальників та авто з гуманітарними вантажами.
Мостом Патона організовано роботу чотирьох автобусних та двох тролейбусних маршрутів громадського транспорту.
Автобусні маршрути:
№ 51 «ст. м. «Червоний Хутір» — ст.м. «Либідська».
№ 55 «Дарницька площа — ст. м. «Палац Спорту».
№ 115 «Контрактова площа — Будинок культури».
№ 118 «ст. м. «Чернігівська» — ст. м. «Політехнічний інститут».
Тролейбусні маршрути:
№ 43 «Дарницька площа — Кібцентр».
№ 50 «вул. Милославська — ст. м. «Либідська».
Також відновлено роботу тролейбусного маршруту № 36, який курсує від вулиці Північної до станції метро «Святошин».
Перелік актуальних маршрутів доступний за посиланням.
- На початку російського вторгнення в Києві значно обмежили рух мостами через Дніпро. Проте вже в першій половині квітня в столиці повністю відновили рух на Північному мосту, а через декілька днів — ще й на Південному.