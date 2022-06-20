Коаліція президента Емманюеля Макрона не здобула більшість на парламентських виборах Франції — уперше за 20 років

У Франції завершився другий етап парламентських виборів — уперше за 20 років новообраному президентові не вдалося зібрати абсолютну більшість у Національній асамблеї.

Про це повідомляє France 24 та Le Figaro.

Прогнози, засновані на попередньому підрахунку голосів, дають коаліції Емманюеля Макрона «Разом» від 205 до 250 місць у Національній асамблеї з 577 місць. Так, його коаліція отримала більше місць, ніж будь-яка інша політична група, але менше половини— тобто не абсолютна більшість (для неї потрібно 289 місць).

На другому місці — коаліція лівих партій під лідерством Жан-Люка Меланшона, у неї буде 170 — 190 місць. Третє місце у Національного об’єднання Марі Ле Пен: від 75 до 95 місць.

Премʼєр-міністр Франції Елізабет Борн заявила, що ситуація після виборів є «загрозою для країни», але вибір французів треба поважати та приймати наслідки.

«Це нечувано. Ніколи в історії Пʼятої республіки Національні збори не знали такої конфігурації. Така ситуація несе загрозу для нашої країни на фоні викликів, з якими ми маємо зіткнутися як на національному, так і на міжнародному рівнях», — заявила Елізабет Борн.

Politico пише, що через відсутність абсолютної більшості на президента Макрона чекає важка боротьба за проведення обіцяних реформ державних пенсій, освіти та допомоги з безробіття. Результати виборів, ймовірно, призведуть до тижнів переговорів, оскільки Макрон шукатиме союзників із інших партій. Республіканці, які отримали 78 місць, є потенційними союзниками і можуть стати опорою другого терміну Макрона.