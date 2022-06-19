Австралія відправила Україні перші чотири БТР M113AS4

Перші чотири бронетранспортери M113AS4, передані Україні, відправилися з бази RAAF Емберлі минулого тижня.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони Австралії.

Ці чотири машини, завантажені в український літак Ан-124, є першими з 14 бронетранспортерів M113AS4, які надає Україні Австралія.

Пакет військової допомоги австралійського уряду складається з підтримки на суму понад 285 мільйонів австралійських доларів, включаючи захищені транспортні засоби Bushmaster, гаубиці M777, протитанкову зброю, боєприпаси, безпілотні літальні системи та особисте спорядження.

Премʼєр-міністр Австралії Ентоні Албаніз сказав, що остання партія військової допомоги є відповіддю на прямий запит міністра оборони України щодо додаткових транспортних засобів і демонструє стійку відданість країни українському народу.

«Австралія, як і багато інших держав, засуджує необґрунтовану агресію росії проти народу України», — зазначив Албаніз.

Бронетранспортер M113AS4 — це бойова броньована машина ADF, призначена для транспортування піхотинців на полі бою. Вона є австралійською модифікацією американського бронетранспортера M113A1, створеною у 2007 році. Модифікація включає посилену броню, нові енергоблоки, а також нове озброєння.

«Поряд із перевіреними захищеними мобільними транспортними засобами Bushmaster, M113AS4 забезпечать цінну захищену мобільність для українських військ, поєднуючи подібне озброєння, надане з усього світу», — йдеться в повідомленні.