Рада провела чергове засідання в умовах війни. Які рішення ухвалили

Верховна Рада провела чергове засідання в умовах війни і ухвалила наступні закони і постанови:
- про припинення дії Угоди між Україною та РФ про науково-технічне співробітництво;
- про зміни до торгівельної угоди між Україною та Великою Британією спрямовані, як мають врегулювати питання тимчасового застосування ввізного мита та застосування тимчасових захисних заходів;
- про вихід з угоди з СНД щодо співробітництва у розвитку та використанні систем стільникового рухомого зв’язку;
- про вихід з угоди СНД про створення Міждержавного резерву біопрепаратів і інших засобів захисту тварин у державах;
- про вихід з вихід з протоколу СНД про внесення поправок до Угоди про Міжурядовий фельд’єгерський зв’язок;
- про вихід з угоди СНД про підтримку і розвиток малого підприємництва в державах;
- про звернення до урядів та парламентів іноземних держав щодо припинення дії договорів із РФ про уникнення подвійного оподаткування;
- про звернення до ООН про неприпустимість передання викрадених та примусово вивезених дітей – громадян України, в сім’ї російських громадян;
- про механізм фінансування поточної діяльності Українського культурного фонду та експертів Фонду у період воєнного стану;
- про скасування на час воєнного стану сплати військового збору грошове забезпечення осіб, які беруть участь військових діях (ЗСУ, Нацгвардія, СБУ та інші);
- про заборону імпорту та росповсюдження видавничої продукції з рф, тимчасово окупованих нею територій України та з Білорусі;
- про заборону музики походженням держави-агресора в медіа та громадському просторі;
- про відтермінування вступу в дію (6 місяців після закінчення війни) окремих норм про подання скарг в електронному виді в процесі державних закупівлях;
- про розширення можливостей здобуття професійної освіти;
- про стимулювання розвитку українського книговидання, зокрема надання субсидій книгарням;
- про можливість вибору банку для отримання військових пенсій та вдосконалення їх виплат;
- зупинка дія на період воєнного стану положень щодо тривалості освітнього процесу та кількості учнів у класі;
- про обов’язкову наявність бомбосховищ при будівництві нових споруд;
- про запровадження спрощеного порядку встановлення фактів народження або смерті особи в межах території, на якій діє воєнний чи надзвичайний стан;