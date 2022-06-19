На Київщині проводитимуть рейди з перевірки дотримання комендантської години

Військові проводитимуть рейди для перевірки дотримання комендантської години в Київській області.

Про це повідомив голова області Олексій Кулеба.

«Закликаю всіх мешканців регіону — не нехтуйте комендантською годиною. Наразі вона діє з 23:00 до 05:00. Військова комендатура буде проводити рейди разом із поліцією, аби контролювати безпеку Київщини вночі», — заявив він.

Кулеба додав, що область починає активну підготовку до осінньо-зимового періоду. При районних військових адміністраціях створять штаби, які контролюватимуть цей процес на місцях.