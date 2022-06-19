Росія випустила сім ракет по Миколаєву. Зруйновані підприємства та інфраструктурні обʼєкти

Армія рф 18 червня під час візиту президента в Миколаїв завдала масованого ракетного удару по місту — зруйновані промислові підприємства та інфраструктурні обʼєкти.

Про це повідомляє пресслужба ОВА.

«18 червня Миколаїв був двічі атакований ракетами. Серед дня подвійний удар ракетами нанесено по промисловій інфраструктурі. Ввечері другий удар — п’ятьма ракетами з боку Херсонщини. Як повідомляє Оперативне командування «Південь», одна ракета знищена з переносного зенітно-ракетного комплексу. Дві — уразили промисловий обʼєкт, одна — житловий будинок, іще одна влучила по виробничій інфраструктурі», — йдеться в повідомленні.

Крім того, 18 червня обстрілів зазнала і Галицинівська громада. Загинули дві людини. Також сталося займання на території приватного сільськогосподарського підприємства.

Також після обстрілів селища Засілля Первомайської громади важко поранена одна людина.