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ЗСУ ліквідували 33 600 російських загарбників

Автор:
Софія Телішевська
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У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 116 днів повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 33 600 осіб, а також:

  • 1 468 танків;
  • 3 577 бойових броньованих машин;
  • 745 артилерійських систем;
  • 235 реактивних систем залпового вогню;
  • 98 засобів ППО;
  • 216 літаків;
  • 181 гелікоптер;
  • 598 безпілотників оперативно-тактичного рівня;
  • 130 крилатих ракет;
  • 14 кораблів/катерів;
  • 2 523 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн;
  • 55 одиниць спеціальної техніки.

За минулу добу найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках.