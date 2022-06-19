Британська розвідка: серед російських військових виникли значні проблеми з моральним духом

У російських військових є значні проблеми з моральним духом, що, ймовірно заважає росії досягати оперативних цілей.

Про це йдеться у щоденному зведенні британської розвідки.

Розвідники кажуть, що останніми днями і росія, і Україна продовжували вести потужні артилерійські обстріли в напрямках на північ, схід і південь від сєвєродонецької «кишені», але змін на лінії фронту не відбулося. Бойові підрозділи з обох сторін ведуть інтенсивні бойові дії на Донбасі і, ймовірно, рівень бойового духу не є постійним.

Британці припускають, що в лавах українських сил були випадки дезертирства останніми тижнями, але особливо нестабільним залишається саме моральний дух росіян — цілі підрозділи відмовляються виконувати накази, а між офіцерами виникають суперечки.

За даними розвідників, російська влада, імовірно, намагається юридично тиснути на незгодних.

Причинами низького морального духу серед росіян називають погане керівництво, обмежені можливості для ротації підрозділів, дуже великі втрати, бойовий стрес, постійне погане матеріально-технічне забезпечення та проблеми з оплатою праці.

«Багато російського персоналу всіх рангів також, ймовірно, залишаються непевні щодо цілей війни. Проблеми з мораллю в російських військах, ймовірно, настільки значні, що обмежують здатність росії досягати оперативних цілей», — йдеться у зведенні.