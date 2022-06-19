Ситуація на Луганщині: бій за Сєвєродонецьк триває, ворог тисне з Попасної, у Лисичанську загинули люди

За останні півтори доби рятувальники знайшли тіла двох чоловіків, які загинули від російських обстрілів у Лисичанську. Руйнування житла по місту збільшується лавиноподібно.

Про це повідомив голова Луганської області Сергій Гайдай.

«Дуже непроста ситуація в Сєвєродонецьку, де ворог серед міста проводить цілодобову повітряну розвідку безпілотниками, коригує вогонь, швидко підлаштовуючись під наші зміни в оборонних редутах. Знову потужно обстріляли райони поблизу мостів. Двічі вдарили по Сєвєродонецькому «Азоту» — зафіксовані руйнування прохідної та очисних споруд», — розповів глава ОВА.