Politico: США думають про відправку Україні ще чотирьох систем HIMARS

США розглядають можливість передати Україні ще чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS. Про це повідомляє американське політичне видання Politico.

Так, Пентагон схиляється до того, щоб відправити Україні ще чотири ракетні установки як наступний транш військової допомоги. Якщо Білий дім схвалить це рішення, то загалом Штати передадуть Україні 8 установок HIMARS. Міністерство оборони зважує всі варіанти, рішення про відправку ще чотирьох HIMARS буде засноване на невідкладних потребах України.

Хоча кількість HIMARS може бути подвоєна, високопосадовці Пентагону кажуть, що Україні потрібно набагато більше таких систем, а також боєприпаси більшої дальності, щоб знищити російську артилерію.