Вечірнє зведення Генштабу: ЗСУ відбили штурм в напрямку Сиротиного. Війська рф завдали авіаудару в районі Берестового

Генштаб оприлюднив оперативну інформацію на 18:00. ЗСУ відбили штурм в напрямку Сиротиного. На Бахмутському напрямку війська рф завдали авіаудару в районі Берестового. В акваторії Чорного та Азовського морів перебазовується корабельно-катерний склад чорноморського флоту рф.

На Сіверському напрямку рф демонструє присутність своїх військ в прикордонних районах Брянської та Курської областей.

На Харківському напрямку росіяни обстрілюють з артилерії Дементіївку, Печеніги, Коробочкіне, Байрак, Верхній Салтів, Харків, Капітолівку та Циркуни.

На Слов’янському напрямку противник застосував міномети, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах населених пунктів Грушуваха, Долина, Моросівка, Пришиб та Чепіль. Намагається створити умови для продовження наступу на напрямку Ізюм — Слов’янськ.

В районі Краснопілля ЗСУ завдали росіянам значних втрат, коли ті намагалися провести розвідку боєм.

На Лиманському напрямку окупанти застосували артилерію неподалік Маяків.

На Сєвєродонецькому напрямку війська рф продовжують обстрілювати зі ствольної та реактивної артилерії Метьолкіне, Білу Гору та Устинівку. Намагалися штурмувати Сєвєродонецьк, безуспішно.

В результаті обстрілів та штурму росіяни мають частковий успіх у населеному пункті Метьолкіне, намагаються закріпитися. ЗСУ відбили штурм у напрямку Сиротиного.

На Бахмутському напрямку війська рф завдали авіаудару в районі Берестового.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник продовжує систематичні обстріли з метою недопущення перегрупування підрозділів ЗСУ на інші напрямки. Ствольну та реактивну артилерію рашисти застосували в районах населених пунктів Желанне, Орлівка, Опитне, Водяне, Новоданилівка, Щербаки, Малинівка та Темирівка.

На Південнобузькому та Таврійському напрямках ворог обстрілював з артилерії райони Олександрівки, Новогригорівки, Широкого, Квітневого та Первомайського.

В акваторії Чорного та Азовського морів перебазовується корабельно-катерний склад чорноморського флоту рф.