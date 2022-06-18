Вечірнє зведення Генштабу: ЗСУ відбили штурм в напрямку Сиротиного. Війська рф завдали авіаудару в районі Берестового

Генштаб оприлюднив оперативну інформацію на 18:00. ЗСУ відбили штурм в напрямку Сиротиного. На Бахмутському напрямку війська рф завдали авіаудару в районі Берестового. В акваторії Чорного та Азовського морів перебазовується корабельно-катерний склад чорноморського флоту рф.
- На Сіверському напрямку рф демонструє присутність своїх військ в прикордонних районах Брянської та Курської областей.
- На Харківському напрямку росіяни обстрілюють з артилерії Дементіївку, Печеніги, Коробочкіне, Байрак, Верхній Салтів, Харків, Капітолівку та Циркуни.
- На Слов’янському напрямку противник застосував міномети, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах населених пунктів Грушуваха, Долина, Моросівка, Пришиб та Чепіль. Намагається створити умови для продовження наступу на напрямку Ізюм — Слов’янськ.
- В районі Краснопілля ЗСУ завдали росіянам значних втрат, коли ті намагалися провести розвідку боєм.
- На Лиманському напрямку окупанти застосували артилерію неподалік Маяків.
- На Сєвєродонецькому напрямку війська рф продовжують обстрілювати зі ствольної та реактивної артилерії Метьолкіне, Білу Гору та Устинівку. Намагалися штурмувати Сєвєродонецьк, безуспішно.
- В результаті обстрілів та штурму росіяни мають частковий успіх у населеному пункті Метьолкіне, намагаються закріпитися. ЗСУ відбили штурм у напрямку Сиротиного.
- На Бахмутському напрямку війська рф завдали авіаудару в районі Берестового.
- На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник продовжує систематичні обстріли з метою недопущення перегрупування підрозділів ЗСУ на інші напрямки. Ствольну та реактивну артилерію рашисти застосували в районах населених пунктів Желанне, Орлівка, Опитне, Водяне, Новоданилівка, Щербаки, Малинівка та Темирівка.
- На Південнобузькому та Таврійському напрямках ворог обстрілював з артилерії райони Олександрівки, Новогригорівки, Широкого, Квітневого та Первомайського.
- В акваторії Чорного та Азовського морів перебазовується корабельно-катерний склад чорноморського флоту рф.