Луганська ОВА: Ціни на продукти на тимчасово окупованих територіях майже на 40% вищі, ніж на підконтрольних Україні

Споживчий кошик на тимчасово окупованих територіях майже на 40% дорожчий, аніж у вільній Україні.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За інформацією Департаменту економічного розвитку та зовнішньоекономічної діяльності Луганської ОВА, середні ціни на продукти у травні цього року у громадах Луганщини, які перебувають у тимчасовій окупації росії, значно вищі, ніж на території України, підконтрольній уряду.

Зокрема, картопля дорожча на 45,44%, олія соняшникова — на 44,95%, цибуля ріпчаста — на 44,47%, яйця курячі — на 42,79%, морква — на 39,99%, курка — на 39,36%, свинина — на 31,99%, буряк – на 29,14%, макаронні вироби — на 22,34%.