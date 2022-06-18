У підірваній автівці в Херсоні був начальник виправної колонії євген соболєв, який перейшов на бік росіян. Колаборант поранений

В автівці, яка вибухнула 18 червня на проспекті Адмірала Сенявіна в Херсоні, перебував начальник виправної колонії євген соболєв, який співпрацює з окупантами.

Про це повідомляють російські пропагандиські ЗМІ.

Окупанти рф звинувачують українських партизанів в організації вибуху. Також вони повідомляють, що колаборант соболєв поранений. Він перебуває у лікарні, його життю нічого не загрожує.

За даними «Суспільне Херсон» вибуховий пристрій, який був прикріплений на дерево, здетонував на автомобіль.