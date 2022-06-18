Британська розвідка: росія однобічно оголошує гуманітарні коридори для депортації українців із Сєвєродонецька

Російські окупанти на території України використовують однобічно оголошені гуманітарні коридори для отримання військової вигоди та депортацій. Таку тактику кремль використовував у Сирії.

Про це йдеться у звіті британської розвідки.

Протягом останніх 48 годин армія рф додає зусиль на Ізюмському напрямку, щоб просунутися на Донеччині й спробувати оточити Сєвєродонецький район з півночі.

З 14 червня рф та підконтрольні їй терористи заявляють, що нібито намагаються створити гуманітарні коридори для евакуації цивільних із Сєвєродонецька. Зазначимо, що можливість виїхати з міста обмежена, адже всі мости довкола нього зруйновані.

Розвідники вважають, що жителі Сєвєродонецька з підозрою поставляться до запропонованого окупантами коридору, який приведе їх углиб окупованої території — Сватового.

На думку розвідників, якщо місцеві жителі відмовляться їхати російським коридором, то армія рф вважатиме виправданим відмінностей між ними та військовими цілями.