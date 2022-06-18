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ЗСУ ліквідували 33 350 російських військових

Автор:
Софія Телішевська
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У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 115 днів повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 33 350 осіб, а також:

  • 1 465 танків;
  • 3 573 бойові броньовані машини;
  • 739 артилерійських систем;
  • 233 реактивні системи залпового вогню;
  • 98 засобів ППО;
  • 216 літаків;
  • 180 гелікоптерів;
  • 594 безпілотники оперативно-тактичного рівня;
  • 129 крилатих ракет;
  • 14 кораблів/катерів;
  • 2 513 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;
  • 55 одиниць спеціальної техніки.

За минулу добу найбільших втрат противник зазнав на Словʼянському, Бахмутському та Криворізькому напрямку.