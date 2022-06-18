ЗСУ ліквідували 33 350 російських військових

У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 115 днів повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 33 350 осіб, а також:
- 1 465 танків;
- 3 573 бойові броньовані машини;
- 739 артилерійських систем;
- 233 реактивні системи залпового вогню;
- 98 засобів ППО;
- 216 літаків;
- 180 гелікоптерів;
- 594 безпілотники оперативно-тактичного рівня;
- 129 крилатих ракет;
- 14 кораблів/катерів;
- 2 513 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;
- 55 одиниць спеціальної техніки.
За минулу добу найбільших втрат противник зазнав на Словʼянському, Бахмутському та Криворізькому напрямку.