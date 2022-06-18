ЗСУ знищили 11 окремий мотострілецький полк першого армійського корпусу рф

У напрямку Бахмуту ЗСУ завдали удару по 11 окремому мотострілецькому полку першого армійського корпусу рф. Окупанти зазнали значних втрат, їх вивели з району ведення бойових дій для відновлення боєздатності.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні про ситуацію на лінії фронту.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація без змін.

На Харківському напрямку ворог намагається не допустити виходу Сил оборони на державний кордон України та в тил російського угруповання військ, що діє на Слов’янському напрямку. Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Козача Лопань, Петрівка, Коробочкіне та Пришиб.

На Слов’янському напрямку основні зусилля ворог далі зосереджує на веденні наступу в напрямку міста Слов’янськ, бої тривають

На Лиманському напрямку активних дій не було, але ворог обстріляв із артилерії райони Сидорового та Маяків.

На Сєвєродонецькому напрямку противник продовжує безперервний вогонь по позиціях Сил оборони та цивільній інфраструктурі неподалік Лисичанська, Метьолкіного, Устинівки та Воронового.

Тривають бої за місто Сєвєродонецьк. З метою покращення тактичного положення підрозділи противника намагалися вести штурмові дії за межами міста, успіху не мали.