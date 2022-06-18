ISW: ЗСУ контратакують біля Ізюму, щоб відвернути сили росіян від Словʼянська

ЗСУ ведуть контрнаступ на північний захід від Ізюма, щоб, імовірно, відвернути російські війська від наступальних операцій у напрямку Словʼянська та порушити російські шляхи постачання.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW.

Російські війська 17 червня без успіху намагалися просунутися на північ від Словʼянська та на південний схід від Ізюма. За даними Генштабу, росіянами не вдалося захопити Богородичне, окупанти відступили на раніше зайняті позиції. Також росіяни провели невдалі розвідувальні операції поблизу Краснопілля.

Водночас, як відзначили аналітики, українські війська продовжували контрнаступ на південний захід від Ізюма і витіснили російські війська з Дмитрівки.