Секретар РНБО Олексій Данілов про повторний напад з білорусі: Ми не бачимо таких загроз

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що українська розвідка слідкує за тим, що відбувається у білорусі, на предмет повторного вторгнення, однак наразі такої загрози немає.

Про це Данілов заявив в інтервʼю Радіо НВ.

«Ми свідомі того, що відбувається на цій території. [Знаємо про] ті засоби ураження, які на сьогодні там сконцентровані. Саме тому була доповідь наших розвідок з цього питання, доповідь головнокомандувача, наскільки він бачить загрозу з цього боку. Це питання знаходиться під постійним контролем нашого президента. Все, що відбувається на території білорусі, ми на сьогодні розуміємо», — заявив Данілов.