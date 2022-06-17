Японська авіакомпанія прибирає Z з емблеми своїх літаків. Пасажири асоціюють її з російським вторгненням в Україну

Японська авіакомпанія Zipair оголосила, що 18 червня прибере літеру Z зі своїх літаків. Її клієнти занепокоєні, що логотип з нею може свідчити про підтримку війни росії проти України.
Про це повідомляє CNN.
«Ми отримали низку коментарів клієнтів про їхні почуття щодо дизайну емблеми», — сказав CNN прессекретар Zipair.
Авіакомпанія намагається якнайшвидше перейти на новий дизайн. Замість того, щоб поступово перефарбовувати свої літаки, Zipair із 18 червня закриють хвости літаків наліпками. А вже з грудня цього року їх перефарбують, завершити редизайн планують навесні 2023 року.
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