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Російська армія обстрілювала Сумську область протягом доби — понад 100 «прильотів»

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Російська армія протягом доби 17 червня обстрілювала прикордонні території Сумської області. Про це повідомив глава ОВА Дмитро Живицький.

Обстрілювали росіяни Краснопільську громаду:

  • Після 15:00 залетіли два російських безпілотники. Один з них скинув вибуховий пристрій, другий — знищено.
  • Після 19:00 по території громади почався мінометний обстріл з території росії, 24 «прильоти».
  • Після 20:00 росіяни почали артобстріл з «Градів», усього близько 80 «прильотів».

Обстріли пошкодили обʼєкт цивільної інфраструктури та господарські приміщення, жертв немає.