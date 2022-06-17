Російська армія обстрілювала Сумську область протягом доби — понад 100 «прильотів»

Російська армія протягом доби 17 червня обстрілювала прикордонні території Сумської області. Про це повідомив глава ОВА Дмитро Живицький.
Обстрілювали росіяни Краснопільську громаду:
- Після 15:00 залетіли два російських безпілотники. Один з них скинув вибуховий пристрій, другий — знищено.
- Після 19:00 по території громади почався мінометний обстріл з території росії, 24 «прильоти».
- Після 20:00 росіяни почали артобстріл з «Градів», усього близько 80 «прильотів».
Обстріли пошкодили обʼєкт цивільної інфраструктури та господарські приміщення, жертв немає.