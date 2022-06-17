Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай: У Сєвєродонецьку точаться бої, Лисичанськ повністю під контролем ЗСУ

У Луганській області більшу частину міста Сєвєродонецьк контролюють росіяни, але бої тривають. Про це в етері телемарафону 17 червня заявив глава області Сергій Гайдай.

Росіяни з міста відтягують небоєздатні підрозділи і заводять нові. Що стосується бомбосховища на території заводу «Азот», то там перебуває понад 500 людей, із них 38 дітей, але люди відмовляються виїжджати — думають, що там безпечніше.

Місто Лисичанськ повністю під контролем ЗСУ, його також обстрілюють: рідше, але потужніше, зокрема реактивними системами залпового вогню, авіабомбами та «Точками-У». Обстріли Лисичанська щоденні.

Будівля в Лисичанську, 16 червня 2022 року. Getty Images / «Бабель»

З міста поки можна виїхати, туди щодня приїжджають гуманітарні вантажі. Крім цього, щодня на евакуацію збирають людей. Якщо є хоча б 10, їх вивозять за межі Луганської області, далі — у безпечні регіони. Траса Лисичанськ — Бахмут росіянами не контролюється, але постійно обстрілюється, дорога непроїзна.