Норвегія ввела нові санкції проти росії, які включають заборону на імпорт нафти морем з рф до Норвегії.

Про це повідомляє Norway Today.

«Ми підтримуємо ЄС щодо санкцій проти росії, щоб зберегти тиск на уряд та еліту країни. Тепер ми забороняємо імпорт нафти, яка транспортується морем з росії до Норвегії», — заявила міністр закордонних справ Аннікен Хуйтфельдт.

Заборона на імпорт сирої нафти та інших нафтопродуктів із росії набуває чинності негайно. Але є перехідні періоди: для сирої нафти до 5 грудня 2022 року та до 5 лютого 2023 року — для нафтопродуктів.

Норвегія внесла до санкційного списку 65 осіб та 18 компаній. Тепер у переліку 1 158 осіб та 98 компаній.

Серед них люди, які вважаються відповідальними за дії російських солдатів у Бучі та Маріуполі, бізнесмени та члени сімей підсанкційних олігархів і держслужбовців, декілька компаній оборонної промисловості та фінансова установа.