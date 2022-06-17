В Україні відновлять спортивні змагання. Вони проходитимуть без глядачів

Кабінет міністрів України підтримав пропозицію міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта і доручив відновити організацію та проведення спортивних змагань в Україні в умовах воєнного стану. З міркувань безпеки команди гратимуть без глядачів.

Про це Вадим Гутцайт повідомив у своєму Facebook.

Він також зазначив, що Мінспорту разом із Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ, Міністерством економіки, Національною поліцією, Державною службою з надзвичайних ситуацій та місцевими військовими адміністраціями починає готуватися до нового спортивного сезону.