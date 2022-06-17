В Україні створять національну мережу зарядних станцій для електромобілів

В Україні створять національну мережу електричних зарядних станцій.

Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

З цією метою «Енергоатом» та Укргазбанк підписали меморандум. Сторони домовились розпочати спільну реалізацію проекту, використовуючи фінансові можливості Укргазбанку та виробничо-технічний потенціал «Енергоатому», який є найбільшим виробником електричної енергії в Україні.

«Сьогодні зроблений ще один важливий крок з розвитку інфраструктури електричного транспорту та створення національної мережі зарядних станцій в Україні, визначені джерела фінансування для розбудови цієї мережі на території всієї країни», — заявив міністр енергетики України Герман Галущенко під час підписання документа.

Він додав, що створення такої мережі наближує Україну до виконання міжнародних зобов’язань щодо вуглецевої нейтральності економіки, а також зменшує забруднення навколишнього середовища.