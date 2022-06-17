Армія росії обстріляла ракетами місто Первомайський Харківської області та поранила трьох людей

Військові росії 17 червня влучили ракетами по Первомайському в Харківській області. Через обстріл постраждали три людини.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Близько 10-ї години ранку російська армія завдала ракетного удару по місту Первомайський Лозівського району Харківської області. Поцілили по місцевому комунальному підприємству. Боєприпас влучив у двоповерхову будівлю та пункт охорони перед вʼїздом на територію підприємства і пошкодив вікна, стелю та стіни.

Під час обстрілу на підприємстві перебували працівники, вибух травмував жінку та двох чоловіків. Їх доставили до лікарні.