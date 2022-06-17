В Україні завершили посівну

Міністерство агрополітики відзвітувало про завершення посівної в Україні. Цього року засадили на 2,7 млн гектарів менше, аніж минулого.

Про це відомство повідомляє у своєму Telegram-каналі.

«За оперативними даними структурних підрозділів обласних державних адміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку на 16 червня 2022 року, сівбу ярих культур завершено. У загальному результаті всього засіяно 95% площі від прогнозованих, що становить 13,4 млн га», — йдеться в повідомленні.

Площа посівів ярої пшениці та сої залишилася на рівні попереднього року. Площа посівів під соняшник скоротилася, але несуттєво. Найбільше скоротилися посіви кукурудзи — на майже мільйон гектарів.