«Сягають 50%». У Сухопутних військах розповіли про втрати ЗСУ у техніці

Командувач логістики Сухопутних військ Володимир Карпенко розкрив втрати ЗСУ у бронетехніці та артилерії.

Про це він розповів в інтервʼю журналу National Defence.

За словами Карпенка, Україна уже втратила 400 танків, 1 300 бронемашин і 700 одиниць артилерії. Командувач додав, що втрати техніки сягають «30—40, іноді до 50% унаслідок активного бою».

Карпенко також пояснив, що аби повноцінно прикрити всю лінію фронту, де відбуваються активні бої, Україні потрібно повноцінно оснастити 40 бригад. На ці 40 бригад загалом потрібно 4 тисячі бойових машин піхоти, 1 200 танків і майже 2,2 тисячі артилерійських систем.