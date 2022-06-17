СБУ викрила велику агентурну мережу корегувальників ракетних ударів по Україні

Також вони збирали дані про учасників національного спротиву, які підпільно протидіють загарбникам на тимчасово окупованих територіях півдня.

Вони корегували ракетні обстріли українських міст і розвідували позиції підрозділів ЗСУ, збирали інформацію про місця утримання російських полонених.

У Києві, Харкові, Одесі, Запоріжжі, а також у Дніпропетровській і Вінницькій областях затримали 19 агентів ворога.

За даними слідства, групою керував агент фсб, який перебував в одному з районів Херсонщини. Одержані від інформаторів розвіддані він передав представникам російських спецслужб, зокрема й раднику аксьонова.

Зараз вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне увʼязнення. Триває досудове розслідування.