SpaceX звільнила співробітників, які підписали листа з осудом поведінки Маска в соцмережах

Компанія SpaceX звільняє співробітників, які підписали звернення до керівництва з вимогою відреагувати на поведінку засновника компанії Ілона Маска в соцмережах.

Про це пише The Verge.

Про лист стало відомо кілька днів тому. Автори заявили, що Маск вважається обличчям SpaceX — і кожен твіт, який він публікує, є фактично «публічною заявою компанії». «Дуже важливо дати зрозуміти, що його повідомлення не відображають нашу роботу, нашу місію чи наші цінності», — заявили співробітники.

Також вони стверджують, що компанія не дотримується своєї політики No Assholes («Ні мудакам») і політики нульової терпимості щодо сексуальних домагань. У листі висуваються три вимоги: SpaceX має «публічно розглянути та засудити шкідливу поведінку Маска у Twitter»; компанія повинна «притягувати все керівництво до відповідальності» за порушення правил поведінки; SpaceX має «чітко визначити, що саме передбачає політика No Assholes і «нульової толерантності», і послідовно дотримуватись її».

Згідно з електронним листом, надісланим президентом SpaceX Гвінн Шотвелл, низку підписантів листа звільнили в четвер. «У нас занадто багато критичної роботи, яку потрібно виконати, і немає потреби в такому виді надмірної активності», — пояснила президент компанії.

Маск часто публікує провокативні пости у Twitter, що нерідко впливає на стан справ його компаній — Tesla і SpaceX. Крім того, нещодавно його звинувачували в сексуальних домаганнях.