Британська розвідка: 15 тисяч доларових мільйонерів намагаються покинути росію

Росію намагаються покинути 15 тисяч доларових мільйонерів, і якщо вони виїдуть, то економіка рф зазнає відчутних втрат.

Про це йдеться у звіті британської розвідки.

На думку розвідників, у росії війна прискорила рух до авторитаризму. Так, нещодавно російська держдума почала процес впровадження 20-річного увʼязнення для своїх же громадян, які воюють проти росії. Незгоду з російським вторгненням теж криміналізували.

«Скептичне ставлення до війни, імовірно, також особливо сильне серед російської бізнес-еліти й олігархів. За наявними даними щодо міграції, 15 тисяч російських доларових мільйонерів, імовірно, вже намагаються покинути країну. Мотиви, імовірно, включають як особисту незгоду зі вторгненням, так і бажання уникнути фінансових наслідків санкцій, введених проти росії. Якщо цей відтік продовжиться, він, імовірно, посилить довгостроковий збиток, завданий російській економіці війною», — повідомляють у звіті.

Хоча більшість росіян кажуть соціологам, що підтримують військову «спецоперацію», частина населення активно і пасивно демонструє свою опозицію.