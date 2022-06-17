На сєвєродонецькому заводі «Азот» перебувають 568 людей. Евакуація неможлива

Евакуація людей з сєвєродонецького «Азоту» неможлива, повідомив голова Луганщини Сергій Гайдай.

«Фізично вибратися з території заводу зараз неможливо і просто небезпечно через постійні обстріли та бої. В укритті перебувають 568 людей, зокрема 38 дітей», — зазначив він.

Минулого місяця, коли місцева влада пропонувала виїхати з міста — ці люди відмовилися від евакуації. Вихід з комбінату можливий тільки за умови повного припинення вогню.

Сєвєродонецьк не заблоковано, комунікація з містом є.