На сєвєродонецькому заводі «Азот» перебувають 568 людей. Евакуація неможлива

Евакуація людей з сєвєродонецького «Азоту» неможлива, повідомив голова Луганщини Сергій Гайдай.
«Фізично вибратися з території заводу зараз неможливо і просто небезпечно через постійні обстріли та бої. В укритті перебувають 568 людей, зокрема 38 дітей», — зазначив він.
Минулого місяця, коли місцева влада пропонувала виїхати з міста — ці люди відмовилися від евакуації. Вихід з комбінату можливий тільки за умови повного припинення вогню.
Сєвєродонецьк не заблоковано, комунікація з містом є.
- Місто Сєвєродонецьк у вересні 2014 року після російської окупації Луганська стало обласним центром Луганщини. Наразі росія кинула найбільше сил на напрямок Сєвєродонецька, щоб встановити повний контроль над містом. Окупанти зруйнували усі три мости, які ведуть до обласного центру.