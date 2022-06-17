ЗСУ вже ліквідували понад 33 тисячі російських військових

У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 114 днів повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 33 150 осіб, а також:
- 1 456 танків;
- 3 563 бойові броньовані машини;
- 734 артилерійських систем;
- 233 реактивні системи залпового вогню;
- 97 засобів ППО;
- 215 літаків;
- 180 гелікоптерів;
- 593 безпілотники оперативно-тактичного рівня;
- 129 крилатих ракет;
- 13 кораблів/катерів;
- 2 496 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;
- 55 одиниць спеціальної техніки.
За минулу добу найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.