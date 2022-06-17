Новини

ЗСУ вже ліквідували понад 33 тисячі російських військових

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 114 днів повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 33 150 осіб, а також:

  • 1 456 танків;
  • 3 563 бойові броньовані машини;
  • 734 артилерійських систем;
  • 233 реактивні системи залпового вогню;
  • 97 засобів ППО;
  • 215 літаків;
  • 180 гелікоптерів;
  • 593 безпілотники оперативно-тактичного рівня;
  • 129 крилатих ракет;
  • 13 кораблів/катерів;
  • 2 496 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;
  • 55 одиниць спеціальної техніки.

За минулу добу найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.