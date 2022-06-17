Пошкодження об’єктів культурної спадщини в Україні почали фіксувати за допомогою 3D-сканерів

Пошкоджені російською армією об’єкти культурної спадщини в Україні документують за допомогою 3D-сканерів.

Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики.

«Разом з українськими колегами протягом тижня латвійські експерти просканували по дві пам’ятки культурної спадщини в Чернігові, на Львівщині та в Києві. Отримані матеріали в подальшому використовуватимуться при розробці реставраційних програм», — повідомили в міністерстві.

Повідомляється, що схожу технічну допомогу уряд Латвії надавав Іраку в 2005—2006 роках.

«Такі ж технології використовувались для документування об’єктів, занесених до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, у зонах бойових дій в Іраку та Сирії», — розповіли у Мінкультури.

Нині в Україні зафіксовано близько 400 фактів злочинних дій росії проти культурної спадщини та культурних інституцій України.