Ранкове зведення Генштабу: Війська росії невдало атакували на трьох напрямках, українська авіація завдала ударів на Херсонщині

Генеральний штаб України опублікував ранкове зведення щодо ситуація на фронті станом на 17 червня. Наразі ситуація така:

На Волинському та Поліському напрямках війська білорусі ведуть розвідку та обладнують позиції.

На Сіверському напрямку росіяни обстріляли підрозділи ЗСУ в прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей.

На Харківському напрямку противник зосереджується на утриманні зайнятих рубежів і вогню по ЗСУ. Війська рф невдало провели розвідку боєм у районі пункту Кочубіївка.

Ворог готується до наступу на Слов’янськ і веде розвідку боєм у районі Краснопілля, бій триває. ЗСУ відбили атаку на Богородичне. Тривають бої за Сєвєродонецьк, противник задіяв додаткові підрозділи реактивної артилерії.

На Бахмутському напрямку захисники ЗСУ відбили штурм у напрямку пункту Золоте. Окупанти спробували висунутись у напрямку пунктів Василівка та Берестове, але СЗУ вогнем змусили ворога тікати.

На Південнобузькому напрямку ворог застосовував ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах пунктів Кульбакіно, Миколаївка, Степова Долина, Мурахівка, Новопавлівське, Шевченкове, Зоря, Партизанське, Квітневе, Новогригорівка, Киселівка, Князівка, Осокорівка, Лупареве та Посад-Покровське. Українська авіація завдавала ударів по скупченнях росіян у Херсонському, Каховському та Бериславському районах Херсонщини.

У Сил оборони України є успіхи на Запоріжжі. На Херсонщині у ворога значні втрати в живій силі.