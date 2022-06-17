США ліквідували російський хакерський ботнет RSocks, який зламав мільйони компʼютерів

Міністерство юстиції США повідомило про ліквідацію інфраструктури російського ботнету, відомого як RSocks.

Як повідомляє Мін’юст, ботнет, який діяв під виглядом постачальника проксі-серверів, ліквідували із партнерами з правоохоронних органів Німеччини, Нідерландів та Великої Британії.

У той час як легальні проксі-сервіси продають клієнтам доступ до IP-адрес, що орендуються у інтернет-провайдерів, цей ботнет торгував IP-адресами зламаних пристроїв. Він входив у хакерську мережу. Користувачі (кіберзлочинці) RSocks платили від $30 до $200 за перенаправлення шкідливої ​​інтернет-активності через зламані пристрої, щоб замаскувати або приховати справжнє джерело трафіку під час нападів на державні та приватні організації у США.

Жертвами RSocks стали кілька великих державних та приватних організацій у США, зокрема університет, готель, телестудія та виробник електроніки. Ботнет скомпрометував мільйони пристроїв по всьому світу – від інтелектуальних систем відкривання гаражних воріт і маршрутизаторів до мобільних пристроїв на Android і звичайних комп’ютерів.