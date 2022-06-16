Нацполіція розслідує понад 17 500 злочинів російських військових та їхніх посіпак

Національна поліція України розслідує понад 17 500 кримінальних проваджень за фактами злочинів, які вчинили російські військові та їхні пособники.

Про це заявив глава Нацполіції Ігор Клименко у четвер, 16 червня.

Також поліцейські розпочали близько 750 кримінальних проваджень за колабораціонізм — 127 людей вже отримали підозру. Крім цього, за 113 днів війни викрили 93 диверсійно-розвідувальні групи і затримали 843 людини за підозрою у диверсійній діяльності.

Національна поліція також знайшла 2 244 зниклі дитини, 155 дітей ще перебувають у розшуку. Що стосується ДТП, то зареєстрували понад 16 тисяч автопригод, в яких загинула 561 людина. Загалом кількість аварій зменшилася утричі.