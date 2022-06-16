Генштаб ЗСУ: У війні в Україні росія залучила приблизно 330 тисяч військових

У Генштабі ЗСУ оцінюють, що росія для війни в Україні залучила приблизно 330 тисяч військових. Безпосередньо на території України воюють орієнтовно 150 тисяч.

Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

«Для вторгнення в Україну росія залучила близько 330 тисяч осіб. Чисельність угруповувань на напрямках — орієнтовно 150 тисяч осіб. Якщо враховувати повітряний та морський компонент, цифра буде приблизно 220 тисяч», — зазначив він.

Окрім них, залучені підрозділи бойових армійських систем, федеральна служба військ гвардії та мобілізаційні підрозділи.

Громов повідомив, що на Слобожанському напрямку росіяни зараз перегруповуються, щоб посилити наступ.