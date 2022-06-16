Передані Литвою бронетранспортери М113 вже на передовій

Передані Литвою бронетранспортери М113 вже перебувають в Україні та виконують свої бойові завдання.

Про це повідомив міністр оборони Литви Арвидас Анушаускас.

«M113 вже дісталися до поля бою в Україні і будуть захищати життя українських військових», ­— написав він.

Загальні обсяги наданої Литвою допомоги для України досягли €115 млн.

Вони передали для розмінувальних робіт 10 вантажівок і 10 позашляховиків, також Литва передала ПЗРК Stinger, протитанкову зброю, засоби захисту для військових, 120-мм міномети, стрілецьку зброю та боєприпаси, прилади нічного бачення, дрони і засоби для боротьби з ворожими безпілотниками, радари для спостереження.